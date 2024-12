FIUMICINO - «I bambini possono essere cittadini consapevoli? I nostri sì!».

A parlare è il team di educatori del laboratorio civico permanente di Laborastoria che dal prossimo lunedì, 17 giugno, con l’apertura del campo estivo daranno anche l’avvio ai lunedì civici. I bambini potranno così imparare l’educazione civica divertendosi e stando a contatto con l’ambiente che li circonda e partecipare alle tante iniziative in programma.

«Ogni lunedì con i bambini faremo un’iniziativa virtuosa in giro per la città. Sempre dalle 8.30 alle 13.00, sempre dai 5 anni in su!».

Per la prima iniziativa sono necessati pochissimi ingredienti: terra, semi,pellicola trasparente; manine sporche, entusiasmo, aiuole cittadine mal ridotte. Info e prenotazioni al 366 15 10 915.