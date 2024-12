LADISPOLI - In biblioteca arriva il corso di comunicazione aumentativa alternativa. È rivolto a insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e a tutti coloro interessati a conoscere questi testi, che hanno un utilizzo inclusivo e sempre più esteso in ambito educativo e sociale.

Il corso si svolgerà il 26 settembre dalle 15 alle 19 e sarà suddiviso in due moduli: "Libri in simboli accessibili nella disabilità comunicativa", dedicato a conoscere i benefici della lettura nella disabilità cognitiva e linguistica, in modo particolare in relazione ai "libri in simboli" o "libri in CAA"; e "Progettazione di un laboratorio di lettura di libri in simboli" dedicato alla selezione dei libri e all'ideazione di un breve laboratorio che preveda l'uso dei simboli della CAA. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della biblioteca. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione per la formazione del personale docente.

