VITORCHIANO – Si è tenuto questa mattina, l’incontro di presentazione del progetto “Borghi da Raccontare”, ideato da Giuseppe Campochiaro, noto al grande pubblico come Viaggia con Wallace.

Un’occasione di confronto partecipato con gestori di attività ricettive, ristorative, commerciali e rappresentanti di associazioni locali, per riflettere sul valore della narrazione e sulla costruzione di una rete territoriale fondata sulla cultura dell’accoglienza. Al centro dell’iniziativa, l’importanza di una comunicazione consapevole e di qualità, che sappia utilizzare i social non solo come vetrina, ma come veri strumenti per raccontare, coinvolgere e valorizzare l’identità dei luoghi. Il format proposto da Viaggia con Wallace è stato illustrato come modello innovativo di storytelling territoriale, fondato su narrazioni autentiche, continue e condivise, in grado di rafforzare la visibilità dei borghi e delle realtà locali attraverso contenuti coerenti, emozionali e riconoscibili. Il progetto intercetta un trend in forte crescita: l’interesse verso i borghi, le esperienze genuine e il legame con le comunità. Comunicare bene – è emerso durante l’incontro – significa dare voce al lavoro quotidiano di chi anima il territorio, aumentando la sua attrattività e generando opportunità concrete. Vitorchiano, già riconosciuto come una delle mete più apprezzate della Tuscia, conferma la propria volontà di investire in percorsi condivisi di promozione, capaci di generare valore, occupazione e visioni future. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i partecipanti e a Giuseppe Campochiaro, che ha scelto proprio Vitorchiano per lanciare questo nuovo progetto: raccontare i borghi significa costruire il futuro, insieme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA