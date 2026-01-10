LADISPOLI – «Dopo due ore di fila ci hanno detto che i computer erano bloccati e che saremmo dovuti andare via e tornare lunedì. Una vergogna». Non usa mezzi termini la signora Silvana, residente in città, dopo la disavventura di questa mattina nel poliambulatorio della via Aurelia. E come lei tante altre persone si erano guadagnate il numero per poter procedere con le analisi e altre visite sempre dopo essere state pazientemente in coda aspettando il proprio turno. Poi la comunicazione indigesta. «Io dovevo effettuare delle analisi urgenti – prosegue – e di sabato non è assolutamente facile trovare un’altra struttura. E in più dovrò tornare lunedì e magari rimettermi in fila rinunciando a una giornata di lavoro».

Non è andata meglio a alcuni anziani costretti anche loro a tornarsene a casa per questo improvviso black out dei terminali utilizzati ogni giorno dagli operatori della sede sanitaria che accoglie cittadini di Ladispoli, Cerveteri e altri comuni limitrofi.

