CERVETERI - Commissione consiliare «superflua». Così l’hanno definita le consigliere comunali Arianna Mensurati, Laura Mundula e Anna Mastrandrea. Sotto i riflettori: la commissione consiliare convocata d’urgenza dal collega Paolacci per discutere dei problemi di riscaldamento di alcuni plessi scolastici: l’asilo nido comunale, il plesso Marieni e la Salvo D’Acquisto. Per le consigliere la convocazione non avrebbe motivo d’esistere dato che - a detta loro - «la situazione legata ai riscaldamenti è continuamente attenzionata e monitorata». «L’ufficio manutentivo ha fatto i doverosi sopralluoghi - hanno detto - e il sindaco Elena Gubetti, in apertura di consiglio comunale (ieri prima della commissione convocata dal consigliere d’opposizione, ndr), ha fornito tutte le informazioni del caso».

«Sarebbe stato sufficiente che prima di convocare la commissione - hanno incalzato ancora le due consigliere di maggioranza - il consigliere Paolacci si fosse informato presso gli uffici, che come sempre sono disponibili a dare chiarimenti e delucidazioni su tutto ciò che riguarda il nostro territorio. Sia chiaro, riteniamo inutile la commissione non perché non ne abbiamo voglia» ma perché «l’amministrazione già sta mettendo in campo tutte le forze per la risoluzione del problema».

