SANTA MARINELLA – Per agevolare il grande afflusso di cittadini in occasione della Commemorazione dei Defunti, il cimitero di Santa Marinella resterà aperto dalle ore 8 alle ore 17 orario continuato, tutti i giorni da lunedì 30 ottobre sino a giovedì 2 novembre. La festa di Ognissanti e la commemorazione dei defunti del 2 novembre sono tra le giornate più solenni per i cattolici. Si ripete l'antico rito della visita ai propri cari estinti. In questi giorni si sta provvedendo alla pulizia del cimitero perché sia pronto ad accogliere i visitatori.