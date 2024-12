SANTA MARINELLA - La città si è raccolta in preghiera, in occasione del 21esimo anniversario della strage di Nassirya, per continuare a non dimenticare il vile attentato che coinvolse le forze armate italiane partecipanti alla missione militare "Operazione Antica Babilonia" provocando 28 morti di cui 19 italiani.

“Rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte alla cerimonia – ha detto il sindaco nel suo discorso fatto in Piazza Caduti di Nassirija a Santa Severa - ricordando appunto quel 12 novembre 2003, quando alle 10,40 ora locale, le 8,40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo, scoppiava davanti all'ingresso della base Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l'esplosione del deposito munizioni e la morte di diverse persone tra Carabinieri, militari e civili. Con estremo orgoglio voglio rendere onore ai Caduti di Nassirya Massimiliano Bruno maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte Giovanni Cavallaro sottotenente, Giuseppe Coletta brigadiere, Andrea Filippa appuntato, Enzo Fregosi maresciallo luogotenente, Daniele Ghione maresciallo capo, Horacio Majorana appuntato, Ivan Ghitti brigadiere, Domenico Intravaia vicebrigadiere, Filippo Merlino sottotenente, Alfio Ragazzi maresciallo aiutante, Medaglia d'Oro di Benemerito della cultura e dell'arte Alfonso Trincone Maresciallo aiutante, Onore ai militari dell'Esercito italiano Massimo Ficuciello, capitano Silvio Olla, maresciallo capo Alessandro Carrisi, primo caporal maggiore Emanuele Ferraro, caporal maggiore capo scelto Pietro Petrucci, caporal maggiore

Onori ai civili Marco Beci, cooperatore internazionale Stefano Rolla, regista. Un doveroso pensiero voglio rivolgerlo anche al nostro concittadino scomparso, nonché grande e caro amico ex paracadutista Enzo Mei, sempre legato a questa giornata, ai valori storici, militari e democratici di Santa Marinella scomparso circa due anni fa”.

