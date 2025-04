MONTALTO – «Il nostro mare è eccellente: difendiamolo da ogni speculazione». Il Comitato No Fer accoglie con grande soddisfazione i dati pubblicati dalla Regione Lazio relativi alla qualità delle acque di balneazione del litorale viterbese. I monitoraggi effettuati da Arpa Lazio nel quadriennio 2021-2024, e recentemente resi pubblici, certificano ufficialmente che il mare di Montalto di Castro ha raggiunto il 100% delle aree classificate come “eccellenti”, mentre anche Tarquinia ha ottenuto valutazioni eccellenti, con un solo valore inferiore ma comunque sufficiente.

«Un riconoscimento che premia il territorio – commenta il comitato – La stagione balneare 2025 si apre quindi sotto i migliori auspici. Questo risultato premia un territorio che, nonostante le molte contraddizioni, continua a offrire ambienti naturali straordinari e una qualità ambientale di altissimo livello. I dati Arpa dimostrano come la vigilanza ambientale, la costanza nei controlli e una gestione attenta possano generare ricadute concrete per la salute dei cittadini e per lo sviluppo sostenibile del turismo».

Monitoraggi continui per un ecosistema sano

La delibera regionale, proposta dall’assessora all’Ambiente, Turismo e Sport Elena Palazzo e approvata dalla giunta Rocca, si fonda su un’attività di monitoraggio puntuale che ha coinvolto oltre 1600 campionamenti tra aprile e settembre di ciascun anno del quadriennio. I controlli continueranno anche nel corso dell’estate 2025, a partire già dal 1° aprile, grazie all’impegno di Arpa Lazio nel sorvegliare il fenomeno delle alghe tossiche e intervenire tempestivamente in caso di inquinamento acuto.

Un territorio da difendere nella sua interezza

«Come Comitato No Fer – affermano - ribadiamo con forza che questo patrimonio ambientale, certificato da dati scientifici, non può e non deve essere messo a rischio da scelte speculative che minacciano il paesaggio e l’equilibrio del territorio. Le acque eccellenti di Montalto e Tarquinia sono solo una parte della ricchezza naturale da tutelare: la nostra battaglia contro il fotovoltaico selvaggio nasce proprio dalla consapevolezza che ogni decisione su questo territorio deve essere presa guardando al lungo periodo, alla salute collettiva, alla qualità della vita».

Un appello alla responsabilità collettiva

«Invitiamo cittadini, amministratori e turisti – concludono dal comitato No Fer – a considerare questi dati non solo come una buona notizia, ma anche come una chiamata alla responsabilità. Difendere le nostre coste e le nostre acque significa difendere il diritto delle future generazioni a vivere in un ambiente sano e pulito. Siamo pronti a continuare il nostro impegno perché Montalto e Tarquinia restino un esempio virtuoso di coesistenza tra uomo e natura».

