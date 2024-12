Angelo Perfetti

FIUMICINO - Rendere Fiumicino una città più pulita e più vivibile: è l’obiettivo primario di Fiumicino Ambiente, società consortile è una nuova società, nata nel 2024, incaricata di gestire la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio comunale di Fiumicino. Continuando le attività delle precedenti gestioni, la società opera come braccio operativo del consorzio RTI Gesenu, Paoletti Ecologia ed ETAmbiente.

L’obiettivo dichiarato è migliorare il già eccellente livello della raccolta differenziata, attualmente intorno all’80%, e affrontare problemi di abbandono dei rifiuti.

Ne abbiamo parlato, nell’ambito degli Stati generali dell’Ambiente in corso a Rimini, con il presidente della Fiumicino Ambiente, dott. Mauro Della Valle, in un’intervista (in allegato il video integrale) densa di contenuti.

Nonostante l’efficienza del sistema di raccolta, sono frequenti episodi di abbandono di rifiuti, specie nelle aree rurali e lungo via Portuense. Per contrastare il fenomeno, Fiumicino Ambiente ha predisposto un servizio di sorveglianza per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti e contrastare comportamenti incivili.

Il coinvolgimento della cittadinanza e il supporto dell’amministrazione locale sono ritenuti elementi chiave per il miglioramento del sistema di gestione ambientale. Uno dei punti centrali dell’impegno di Fiumicino Ambiente riguarda il controllo delle utenze. La società ha proposto un censimento completo delle utenze che potrà essere effettuato contestualmente alla distribuzione di nuovi contenitori per i rifiuti.

I nuovi contenitori, dotati di tag identificativi, consentiranno un monitoraggio accurato della raccolta, con un miglioramento della giustizia fiscale e dell’efficacia del servizio. L’obiettivo è rendere Fiumicino una città più pulita e vivibile, in linea con le aspirazioni del sindaco Mario Baccini. Un territorio complesso come quello di Fiumicino, che comprende sia aree urbane sia zone rurali, richiede impegno e competenze specifiche per una gestione ottimale della raccolta rifiuti.

L’introduzione del sistema di taggatura rappresenta un passo avanti per garantire maggiore trasparenza e controllo dei servizi, contribuendo a un ambiente più sano e ordinato, attrattivo anche dal punto di vista turistico.

La società, attiva su più turni per assicurare un servizio costante, impiega un vasto numero di risorse umane e mezzi specializzati. L’innovazione del sistema di taggatura dei contenitori, oltre a garantire un monitoraggio preciso, assicura una qualità sempre maggiore dei servizi di raccolta.

Attraverso il miglioramento della gestione dei rifiuti e il coinvolgimento dei cittadini, Fiumicino Ambiente punta a rendere la città un modello di sostenibilità e vivibilità, contribuendo a costruire un futuro in sintonia con le aspirazioni del sindaco e della comunità locale.