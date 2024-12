MONTALTO - Ancora violenza nella notte a Montalto di Castro, teatro di una nuova aggressione tra stranieri a suon di coltello e mannaia.

Immediato l’intervento della Polizia del Commissariato di Tarquinia, dei Carabinieri e degli uomini della Guardia di Finanza, impegnati nelle operazioni di controllo ad “Alto impatto”, come previsto dopo il vertice in Prefettura dei giorni scorsi e come disposto dal questore di Viterbo.

ARRESTATI TRE TUNISINI Le forze dell’ordine hanno arrestato tre persone con l’accusa di tentata rapina ai danni di un tunisino. Il fatto sarebbe accaduto poco dopo la mezzanotte in una piazza della cittadina castrense.

Sono state in particolare le pattuglie della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ad intervenire nel centro abitato di Montalto di Castro a seguito della segnalazione di una violenta aggressione, con il conseguente arresto di tre cittadini tunisini. Coltello e mannaia sono stati sottoposti a sequestro.

CONTROLLI A TAPPETO AD ALTO IMPATTO Il servizio interforze di controllo straordinario del territorio con il dispositivo “Alto Impatto” è coordinato dal dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tarquinia, e si è svolto con pattuglie della Polizia di Stato del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e della Sezione Polizia Stradale di Viterbo unitamente ad alcuni equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Durante il servizio, organizzato per incrementare il livello di sicurezza nelle zone del litorale, particolarmente affollato di turisti e vacanzieri nel periodo estivo, anche alla luce degli episodi criminosi verificatisi nelle ultime settimane, così come condiviso con il Prefetto di Viterbo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è

stata garantita una vigilanza dinamica nelle strade e nelle vie più frequentate e sono stati effettuati numerosi posti di controllo. Complessivamente sono state identificate 142 persone, di cui molte di nazionalità straniera e diverse con precedenti di polizia e 47 veicoli ed è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada.

SEMPRE ALTA LA GUARDIA Proseguiranno anche nei prossimi giorni rafforzati controlli sul litorale viterbese finalizzati a prevenire ogni forma di illegalità e garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

