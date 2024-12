Assalto nella notte al Conad di Orte, la banda di malviventi fugge con la cassaforte dopo averla smurata.

Il fatto è accaduto l’altra notte intorno alle 1 quando un gruppo di ladri, usando un furgone come ariete, si è fiondato contro la vetrata del supermercato e l’ha sfondata.

I malviventi si sono così introdotti all’interno dell’esercizio commerciale e hanno mirato alla cassaforte.

Secondo una prima ricostruzione questa sarebbe stata smurata e trascinata via con le cinghie. L’azione della banda sarebbe stata rapida ma anche molto rumorosa tanto che i residenti della zona, svegliati proprio dal baccano, hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

I ladri, però, sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei militari sul posto che hanno subito avviato le indagini.

I danni al supermercato sono ingenti mentre è ancora in fase di quantificazione l’ammontare del bottino ma si parla di diverse migliaia di euro. I ladri sarebbero scappati per le campagne. Non si sa neanche in quanti abbiamo agito.

Non è escluso che per l’assalto, la banda possa aver utilizzato un furgone rubato sempre a Orte poco prima del colpo.

Ieri mattina, infatti, presso la stazione dei carabinieri sarebbe stata sporta la denuncia di furto di un furgone.

I carabinieri, dopo essere tornati anche ieri presso il supermercato di via Amerina per effettuare ulteriori rilievi utili alle indagini, stanno raccogliendo le testimonianze e ogni elemento in grado di ricostruire il fatto e aiutare a risalire agli autori.

Sul fatto indagano i militari di Civita Castellana e i colleghi della stazione locale.

Utile agli investigatori potrebbe essere la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Intanto già nella giornata di ieri il supermercato ha provveduto a sostituire la vetrata spaccata dai malviventi.