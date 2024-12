LADISPOLI – Furto con scasso in un market di casalinghi nel quartiere Faro, in via Palo Laziale. Nella notte, intorno alle 2, i malviventi sono piombati con due auto, una delle quali risultata rubata, scassinando la saracinesca e razziando la cassa una volta entrati nel locale. Come raccontato dalla titolare, i furfanti hanno preso anche due paia di occhiali ma sono in corso accertamenti per capire se sia sparita altra merce. La banda ha messo a segno il colpo in soli tre minuti, dileguandosi nell’oscurità in direzione della via Aurelia. Il frastuono ha spezzato il sonno dei residenti anche per l’allarme suonato. Sul posto si è recata subito la volante della Polizia di Stato. Indagano ora gli agenti del commissariato di via Vilnius diretti dal dirigente, Fabio De Angelis. Non sembra si tratti di malviventi italiani. «Mia figlia che vive qui sopra – ha aggiunto la commerciante – ha sentito alcuni di loro parlare con un accento straniero diciamo dell’area dell’Est». Il bottino, oltre ai due occhiali, sarebbe di alcune centinaia di euro ma ovviamente ci sarà da riparare i danni relativi allo scasso, almeno un migliaio di euro. I banditi erano tutti incappucciati e si è visto anche dalle telecamere private a disposizione del negozio.

Gli investigatori ladispolani ora confronteranno i filmati con quelli degli impianti pubblici di videosorveglianza.

