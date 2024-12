LADISPOLI – Hanno rubato nella notte nonostante i proprietari fossero in casa. Un’incursione rapida da parte dei ladri nella frazione Olmetto Monteroni che hanno “prelevato” sul tavolo soltanto una borsa al cui interno però c’erano soldi in contante, centinaia e centinaia di euro e anche oro. Poi i malviventi sono fuggiti con il malloppo in mano messi in fuga dal cane che ha iniziato ad abbaiare e a rincorrerli. Indagano ora i carabinieri della stazione locale di via dei Narcisi. Non si sa quanti siano i balordi, forse due, con un complice pronto ad attendere in auto l’altro furfante che ha scardinato la porta per entrare ma è riuscito comunque ad accedere. Ad Olmetto e Monteroni tutto sommato la situazione si era tranquillizzata dal punto di vista della sicurezza dopo la richiesta di maggiori controlli da parte dei vari comitati di zona per i numerosi colpi messi a segno lo scorso anno. La notizia naturalmente è circolata in queste ore allarmando gli abitanti.

