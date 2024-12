CAPRAROLA – “L’Indignato speciale” del Tg5 arriva nella provincia viterbese. Il paese protagonista ieri del servizio di Andrea Pamparana è stato Caprarola: è proprio da qui che Luigino D’Ottavi ha raccontato la sua terribile esperienza.

«Sono indignato perché a mia moglie non è ancora stato riconosciuto nulla dalla Asl – spiega D’Ottavi ai microfoni del Tg5 – continuano con uno scarica barile di responsabilità tra Roma, Viterbo e di nuovo Roma che va avanti da 15 mesi ormai». La moglie di Luigino, in particolare, poco più di un anno fa ha avuto un ictus, rompendosi anche un braccio nell’inevitabile caduta. Da quel giorno, le spese per le sue cure sono enormi, e D’Ottavi spiega come sia stato obbligato a vendere delle proprietà immobiliari che possedevano, per coprirne una parte. «Non so più quello che devo fare – continua l’anziano – nessuno è ancora venuto a visitarla da nessuna Asl e non so chi devo rivolgere per trovare una soluzione». Il giornalista Andra Pamparana, “L’Indignato speciale” del Tg5, ha garantito di interessarsi personalmente nell’impasse burocratico. «Angela – spiega Pamparana riferendosi alla moglie di Luigino D’Ottavi – fino al momento dell’ictus, era una pittrice di una certa fama e ovviamente adesso non può più dipingere. Una persona, per lo più anziana, non può essere abbandonata così tra le scartoffie», ha commentato lo storico volto del Tg5.

©RIPRODUZIONE RISERVATA