LADISPOLI - Ben 11.303 chili di prodotti alimentari non deperibili pronti per essere ripartiti tra le famiglie che in difficoltà economica. Questo il risultato della Colletta Alimentare, l'iniziativa promossa dalla Fondazione banco alimentare e che ha trovato ospitalità anche sul litorale. Nella città balneare i volontari hanno raccolto ben 6.600 chili di prodotti; 4,703 a Cerveteri. Risultati che soddisfano e che superano quelli dello scorso anno (erano stati raccolti 5.536 kg a Cerveteri e 4007 kg a Ladispoli).

