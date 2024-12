Intervengono per un incidente è arrestano uno spacciatore.

E’ successo l’altra notte a Ronciglione quando i carabinieri sono intervenuti per gestire un incidente stradale verificatosi lungo la Cassia Cimina in cui sono rimaste coinvolte un’automobile e una motocicletta.

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno notato un comportamento sospetto da parte del conducente dell’auto, un cittadino di origine albanese di 40 anni, il quale mostrava un immotivato stato di agitazione.

Insospettiti hanno deciso di controllare approfonditamente l’autovettura.

In seguito a tali verifiche l’uomo è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina già suddivisa in 22 dosi pronte per la vendita.

La perquisizione si è quindi estesa all’abitazione dell’uomo,, situata a Campagnano, dove sono state rinvenute ulteriori prove del suo coinvolgimento in attività di spaccio.

Sulla base delle evidenze raccolte, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni, i carabinieri hanno anche sequestrato 3.500 euro in contanti, con ogni probabilità provento dell’attività illecita.

L’uomo è attualmente a disposizione della magistratura, mentre le indagini continuano per fare piena luce sul suo operato e sui possibili complici.