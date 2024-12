NEPI - Un giovane di Nepi è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato ieri notte a Milano.

Si tratta di un 27enne che attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva in condizioni critiche.

Il ragazzo ha riportato gravi ferite nell’impatto e sarebbe stato rianimato sul posto dai sanitari del 118 che poi ne hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Non è chiara invece la dinamica dell’inciente che è al vaglio delle forze dell’ordine accorse sul posto per i rilievi del caso.

Intanto, in seguito alla notizia dell’incidente, la comunità di Nepi si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo.

Il sindaco, Franco Vita, ha espresso in un messaggio sul suo profilo social la sua vicinanza ai genitori del giovane.

“Un giovane, nostro cittadino a seguito di un incidente stradale, si trova in ospedale a Milano. A lui la nostra speranza che possa superare questo critico momento, alla sua famiglia la vicinanza di tutta la nostra città”.

