CIVITAVECCHIA – Grande intuizione dei Carabinieri del nucleo Radiomobile, che nella giornata di ieri hanno intercettato e arrestato uno spacciatore. I militari, insospettiti da alcune manovre fatte dal conducente di un’auto in via Terme di Traiano, hanno fermato il mezzo per un controllo.

Sottoposto a perquisizione il 23enne alla guida, sono saltati fuori alcuni grammi di hashish che il ragazzo aveva occultato all’interno del veicolo.

Ma i Carabinieri hanno approfondito l’ispezione e hanno rinvenuto nell’abitacolo 90 grammi di cocaina e il materiale utile per il confezionamento delle dosi.

Il 23enne a quel punto è stato arrestato, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

