LADISPOLI - Sono già iniziati i primi spostamenti dei senza tetto che con le loro roulotte e auto da mesi ormai occupano il parcheggio nei pressi della stazione ferroviaria ladispolana. Ma per liberare l'area ci vorrà ancora del tempo. Con un'ordinanza il sindaco, nei giorni scorsi, aveva prorogato al 31 gennaio 2024 il termine ultimo per lo sgombero. Causa la complessità delle operazioni. «Siamo in costante contatto con le forze dell'ordine - ha detto Grando a centro mare radio - Ci sono tante persone diverse, c'è anche una persona ai domiciliari quindi bisogna interfacciarsi, ad esempio, con il tribunale, per individuare un'area autorizzata dove spostarlo». Alcune di loro hanno già individuato una nuova "casa" per conto proprio. Altre, all'incirca 8 persone, saranno invece alloggiate in appartamenti individuati dalla protezione civile Avalon che sta collaborando col Comune. Altri saranno invece «temporaneamente trasferiti nell'area recintata dell'ex scuola del Boietto». Difficile, per le associazioni coinvolte e l'amministrazione, individuare nuovi appartamenti da poter affittare: «Evidentemente il mercato immobiliare nella nostra città va abbastanza bene visto che non si trovano (appartementi, ndr)». «Queste persone - ha tenuto a precisare il primo cittadino - non sono comunque lasciate sole. Protezione civile, caritas, croce rossa vigilano su loro e noi offriamo pasti caldi attraverso la ditta che si occupa della refezione scolastica». Il tutto in attesa dell'avvio della stazione di posta finanziata con fondi del Pnrr.

