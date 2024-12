CERVETERI - L’associazione “Odissea Osteopatica” apre alle cliniche osteopatiche gratuite anche nel Lazio. Un progetto partito da Cerveteri, la città del presidente dell’associazione, Luca Mazzalupi. Con già numerose iniziative su tutto il territorio nazionale e con varie missioni attive a livello internazionale, l’Aoo è pronta a fornire il proprio servizio in maniera stabile ai più bisognosi anche su Roma e provincia. La prima giornata di questo nuovo progetto si è svolta a Cerveteri, in località Valcanneto, in una sala del comitato di zona ed ha visto impegnati otto volontari dell’associazione che per tutta la giornata hanno offerto trattamenti di osteopatia biodinamica tradizionale a bambini con disabilità ed alle loro famiglie a titolo completamente gratuito. La popolazione ha accolto la proposta con entusiasmo, tanto che la coordinatrice della giornata, la consigliera comunale Antonella Di Cola, ha dovuto chiudere le liste di prenotazione. Sono già in programma altre giornate di clinica nei mesi di luglio e settembre ed il progetto si propone di lavorare a cadenza mensile per garantire la continuità dei trattamenti per pazienti presi in carico e per tutti coloro che ne richiederanno il sostegno. «L’osteopatia – dichiara Mazzalupi - è servizio ed il nostro dovere primario in quanto medici osteopati è quello di aiutare i più bisognosi».

