CIVITAVECCHIA – Civitavecchia diventa protagonista negli esports. Sabato, la città si prepara ad ospitare le finali della Lega scolastica esports, campionato italiano di videogiochi rivolto agli istituti superiori. L'iniziativa, promossa da Maker Camp e sostenuta da partner di rilievo come Lenovo, Intel e il Telefono Azzurro, punta a favorire un ambiente inclusivo e innovativo, coinvolgendo giovani studenti da tutta Italia in competizioni di videogiochi, strumenti sempre più riconosciuti per le loro potenzialità educative.

Dalle 10 alle 16, l'aula Pucci diventerà il teatro delle finali nazionali su tre titoli giocatissimi, soprattutto tra giovani e giovanissimi: Rocket League, Valorant e League of Legends. L’evento vedrà la partecipazione di sei squadre provenienti da varie regioni, come Campania, Toscana, Lombardia e Lazio, in rappresentanza delle proprie scuole. Per Civitavecchia, è una prima assoluta nel mondo degli esports, che attira giocatori e appassionati da tutto il paese, con ricadute positive anche per il commercio e il turismo locali.

Il vicesindaco e assessore alla Cultura Stefania Tinti ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di raggiungere i giovani attraverso linguaggi a loro vicini. «È una rivoluzione copernicana per le istituzioni scolastiche: fermi restando gli obiettivi educativi, utilizziamo i loro strumenti», ha dichiarato Tinti, evidenziando come la didattica possa evolversi verso metodi più inclusivi e partecipativi.

Marco Vigelini, CEO di Maker Camp e promotore dell’evento, ha sottolineato come i videogiochi, da Minecraft a Fortnite, possano diventare veicoli per messaggi positivi e costruttivi. «Siamo entusiasti di portare le finali a Civitavecchia - ha dichiarato - mostrando come la tecnologia possa favorire l’inclusione e contrastare l’abbandono scolastico». Durante la giornata, sarà presente anche un simulatore di guida professionale, offrendo ai visitatori un’esperienza interattiva che unisce divertimento e apprendimento.

L’evento segna un passo significativo per Civitavecchia nel mondo digitale e tecnologico, in linea con il progetto Civitaverso che rimane nella lista delle cose da fare da Confcommercio. Cristiano Avolio, vicepresidente di Confcommercio litorale nord, ha dichiarato: «Eventi come questo non solo arricchiscono il tessuto sociale e culturale, ma generano anche un impatto positivo per i nostri commercianti, attirando visitatori e risorse alla città».

Questa giornata rappresenta quindi un’occasione unica per Civitavecchia, che diventa protagonista di un settore in forte crescita come quello degli esports, confermandosi una città in evoluzione come sottolineato anche da Avolio che ha ribadito il bisogno per Civitavecchia di puntare sulle nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita dei cittadini e sfruttare il potenziale legato al crocierismo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA