CIVITAVECCHIA – In tanti a Civitavecchia piangono la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare ieri, lunedì 21 aprile, nel suo appartamento di Santa Marta, dopo essere stato colpito da un ictus e un collasso cardiocircolatorio. Domani, mercoledì 23 aprile, alle 18 nella Cattedrale di Civitavecchia, il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la Messa in suffragio di Papa Francesco concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi. Alla celebrazione prenderanno parte anche tutti i gruppi parrocchiali, i movimenti, le associazioni e gli organismi ecclesiali della diocesi.

IL PARTITO DEMOCRATICO – “I l Partito democratico di Civitavecchia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, figura straordinaria del nostro tempo, testimone di umanità, giustizia e misericordia. Con la sua voce limpida e coraggiosa ha denunciato senza esitazioni le ingiustizie strutturali del nostro mondo, indicandoci la via di una fraternità concreta, fatta di prossimità agli ultimi, ai poveri, ai migranti, ai bambini, alle famiglie. Papa Francesco ha rappresentato per milioni di donne e uomini, credenti e non credenti, un punto di riferimento etico e spirituale. Con la radicalità evangelica delle sue parole e dei suoi gesti ha definito il mercato “assassino” quando genera scarti e disuguaglianza, e ha ricordato alla coscienza collettiva che la dignità umana viene prima del profitto. Nel suo insegnamento ritroviamo molte delle ragioni più profonde del nostro impegno politico e civile: la lotta contro le disuguaglianze, la difesa dei più deboli, la costruzione di una società più giusta e solidale. Come ha ricordato con commozione il nostro Segretario Enrico Luciani, Papa Francesco è stato il Papa Buono di questa generazione, colui che ha saputo parlare al cuore di un mondo ferito, e che resterà per sempre nella memoria collettiva come simbolo di speranza. A nome di tutta la comunità democratica di Civitavecchia, ci uniamo al dolore della Chiesa e del mondo intero per questa immensa perdita”. Lo dichiara il segretario dei dem di Civitavecchia Enrico Luciani.

DEMOS – “ Con profonda commozione, il gruppo Demos di Civitavecchia si unisce al dolore della Chiesa universale e dell' umanità per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco. La sua vita è stata testimonianza di umiltà, amore e servizio instancabile verso i più fragili. Con parole semplici e gesti profondi, ha saputo toccare il cuore del mondo intero, portando la luce del Vangelo anche nei luoghi più bui. I valori del suo pontificato sono stati per tutti, cristiani e non, uno stimolo continuo alla responsabilità e all' impegno per la pace, i poveri, i migranti, la salvaguardia del creato. Ringraziamo per la sua presenza e non dimenticheremo il suo esempio nel quale affondano le radici profonde del nostro impegno politico e civile: la lotta contro le disuguaglianze, la difesa dei più deboli, l' attenzione alle periferie esistenziali, la costruzione di una società più giusta e solidale”.

ANPI – “La morte di papa Francesco mi riempie di dolore. Un grande esempio di bonta' e di amore per il prossimo ed in particolare per i deboli, gli emarginati e gli oppressi. Ha operato per la pace e la fratellanza tra i popoli. Sara' sempre nel mio cuore e nei miei pensieri”, lo dice il segretario Anpi Giorgio Gargiullo.