CIVITAVECCHIA – Lutto in città per la scomparsa di Anna Pallucco, "fedele e infaticabile responsabile della segreteria di direzione della Civitavecchia Servizi Pubblici" come scrivono dalla municipalizzata. Impegnata in politica fino a ieri, Pallucco si era infatti candidata nella lista del Pd, dopo aver coordinato una delle nove commissioni costitutite dal partito per elaborare la “Convenzione Programmatica del Pd”, base del programma elettorale della coalizione, quella “Servizi Pubblici, Macchina Comunale, Comunicazione”. Ieri l'improvvisa scomparsa, lasciando nel dolore il marito Stefano, i figli Simone e Lara, parenti, amici e colleghi tutti.

"La sua figura si è eretta al di sopra di ogni problema quotidiano, fornendo a tutta la struttura il bene più prezioso che un dipendente possa offrire: l’esempio - hanno scritto Cda di Csp, direttore generale, collegio dei revisori dei conti e colleghi della municipalizzata - Anna non ha mai fatto mancare un controllo meticoloso di ogni atto da sottoporre all’attenzione del CdA, ogni virgola in una lettera e analizzato ogni clausola di ogni singolo contratto. Amava la società come amava la sua famiglia, l’ha vista nascere, soffrire e rialzarsi. L’ha protetta dagli attacchi esterni e ha contribuito a correggere la rotta quando si sono attraversate le tempeste". Csp, ricordandone quindi la statura morale e la sua gentilezza, porge le condoglianze alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani alle 12 presso la chiesa di San Liborio.