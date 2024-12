CIVITAVECCHIA – Fuga di gas in zona Boccelle: evacuate sei famiglie.

L’allarme è scattato intorno alle 22, tra piazza Vincenzo de Cesare e via Ezio Maroncelli, con i Vigili del fuoco di Civitavecchia in breve tempo intervenuti sul posto e subito impegnati in un importante intervento.

Gli uomini della caserma Bonifazi, tramite strumentazione specifica, hanno riscontrato una severa dispersione di gas e per questo, a scopo cautelativo, hanno fatto evacuare sei famiglie residenti nella zona interessata.

I vigili del fuoco hanno poi praticato dei fori nelle intercapedini delle abitazioni dai quali risultava esserci gas e con l'ausilio di elettroventilatori hanno effettuato una ventilazione forzata, fino a giungere alla completa dispersione del gas.

In seguito le misurazioni saranno estese al resto delle strutture, per garantire la messa in sicurezza dell'intera area.

