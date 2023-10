CIVITAVECCHIA – Lutto in città per la scomparsa, a soli 67 anni, del professor Marco Corti. Il mondo della scuola, del sociale e dello sport piangono oggi una figura di riferimento. Una presenza trasversale in questi campi, un nome il suo legato soprattutto alla vela e al windsurf, alla Lega Navale, di cui è stato presidente ricoprendo nel corso degli anni vari incarichi e contribuendo alla crescita del settore agonistico. La Lega Navale, la sua seconda famiglia, dove si rifugiava in ogni momento, a cui si è dedicato molto, dove ha visto crescere generazioni di ragazzi ed atleti, dispensando consigli, regalando sorrisi e parole d’affetto. Sempre. Insegnante al Marconi, è ricordato come un grande educatore, una persona che sapeva farsi amare ed apprezzare, dagli alunni e dal colleghi. Ha lottato contro una brutta malattia in questi anni, dopo aver dovuto sopportare la morte prematura dell’amata moglie Francesca, tre anni fa, con la quale aveva un legame davvero speciale.

Alla figlia Agnese, ai nipoti, alla famiglia tutta le condoglianze anche della nostra redazione.