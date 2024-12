CIVITAVECCHIA – Civitavecchia, città dalle potenzialità inespresse: l'immobilismo dell'amministrazione comunale e le richieste ignorate dall'associazione di categoria evidenziano un clima di frustrazione e delusione tra cittadini e commercianti. Le proposte per migliorare la qualità della vita rimangono inascoltate, mentre l'urgenza di azioni concrete si fa sempre più pressante. Questo, in estrema sintesi quanto evidenziato dal direttivo della Confcommercio Litorale nord che, con una nota, interviene dopo la pubblicazione di alcune notizie inerenti un restyling di Corso Marconi, un progetto già presentato dall’associazione e di cui si era parlato negli scorsi mesi.

LE PAROLE DELL’ASSOCIAZIONE – «In merito ad alcuni articoli – scrivono – che parlano di un intervento di arredo Urbano dedicato a Corso Marconi, vogliamo precisare che né i cittadini e che né tanto meno i commercianti hanno più voglia di essere presi in giro da un’Amministrazione Comunale che per 5 anni è stata immobile su molti fronti. Siamo tutti consapevoli che un intervento di quella tipologia non potrà avvenire di certo in questi ultimi e pochi mesi rimasti. Purtroppo dobbiamo nuovamente constatare che diverse proposte negli ultimi anni non sono state minimamente comprese da una politica troppo lenta e spesso troppo ferma».

IL PROGETTO SUL METAVERSO – «Ad esempio – tuonano – uno dei progetti più interessanti era quello di digitalizzare la città disegnandola in 3D, il progetto “CIVITAverso”, presentato a Febbraio del 2023 è un progetto che all’epoca era stato presentato a livello “Mondiale” solo da Seul e che sicuramente andava colto per tempo, considerando anche che, da una ricerca di qualche settimana fa, entro il 2030, oltre mille città nel mondo avranno la propria estensione virtuale».

IL MARCHIO DE. CO. – Altra richiesta che da oltre 2 anni è stata fatta più volte, era quella del diritto di avere un abbonamento annuale per i parcheggi a pagamento, oppure quella relativa al marchio DE.CO. «entrambe – incalza la Confcommercio .- avrebbero aiutato attività e commercianti ad ampliare le proprie vendite, purtroppo lasciate nel dimenticatoio e mai portate a termine».

IL FUTURO – «Siamo stati inoltre – proseguono – presenti ultimamente ad alcuni incontri Comunali, su Via Giusti relativamente all’housing, dove abbiamo riscontrato moltissimi cittadini e commercianti decisamente indispettiti, all’incontro con le strutture ricettive, dove anche lì, diverse strutture hanno esposto le proprie lamentele. Quasi sempre in questi incontri abbiamo riscontrato una costante, tutti si lamentano sempre delle stesse cose. In conclusione, vogliamo dire che Noi, come associazione, siamo e saremo sempre dalla parte dei commercianti, che con fatica impegno fisico ed economico, si battono quotidianamente in una città dalle caratteristiche uniche. Caratteristiche che, se non faranno “match” in futuro, con una volontà politica “capace” e “visionaria” sicuramente non troveranno sbocco in nessun modo. Abbiamo di fronte, anni in cui si andrà verso un mondo tecnologico ed innovativo, l’intelligenza artificiale sarà uno strumento dirompente ed il futuro, è già presente ed a volte, il mondo va così veloce, che è già passato. La splendida Civitavecchia è una città dalle potenzialità troppo spesso inespresse e come Associazione di categoria restiamo convinti che sia arrivato il momento di mettere in atto dei piani di azione che aiutino Cittadini, commercianti e visitatori, ad avere una qualità della vita unica ed invidiabile. Noi, come abbiamo sempre fatto, lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, senza essere presi in giro da nessuno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA