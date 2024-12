CIVITAVECCHIA – Civitavecchia blindata nel pomeriggio di oggi, con la Polizia stradale che ha eseguito una serie di controlli, in ottemperanza alle direttive impartite dal Ministero. Una decina di mezzi, oltre venti uomini coordinati da due funzionari e il supporto dell’ufficio mobile: gli agenti del compartimento di Roma o hanno acceso i riflettori sull’accesso nord, controllando un numero elevatissimo di veicoli in transito, prevenienti da tutte le direzioni, porto incluso.

Un’attività che se da un lato è apparsa inusuale, dall’altra è stata salutata positivamente da chi è abituato a rispettare il codice della strada.

Autoradio parcheggiate in assetto operativo in via Isonzo e a porta Tarquinia, palette alzate e veicoli fermati e controllati.

Diverse le anomalie riscontrate e di conseguenza sanzionate dagli agenti, che hanno proceduto anche a rimuovere quei veicoli lasciati in sosta vietata.

Raffica di verifiche al terminale per accertare la copertura assicurativa e la regolarità della revisione dei mezzi fermati nel corso dei posti di controllo.

Ore di lavoro per la Polizia stradale del compartimento di Roma, che ha portato a casa importanti risultati sotto il profilo operativo. n’attività complessa, come non se ne vedevano da tempo sul territorio di Civitavecchia, volta a prevenire e a reprimere le trasgressioni al codice della strada. Servizi di controllo di questo tipo saranno ripetuti anche in altri comuni della provincia di Roma.