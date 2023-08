BAGNOREGIO – “Subito”, piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 16 milioni di utenti unici al mese, ha scelto Civita di Bagnoregio, il suggestivo borgo della provincia di Viterbo, per rappresentare in modo concreto Subito, un luogo dove le passioni delle persone e i valori della second hand si incontrano.

Con i suoi duemila anni di storia, Civita di Bagnoregio è un borgo – considerato uno dei più belli d’Italia – arroccato nel territorio della Tuscia che ogni anno viene visitato da persone da tutto il mondo che lo scelgono per ammirarne la bellezza senza tempo e viverne l’atmosfera magica che si respira tra i suoi vicoli. Accessibile attraverso un suggestivo ponte che sembra invitare i visitatori al suo interno, Civita di Bagnoregio sfida il tempo e le condizioni atmosferiche che gli hanno donato la sua conformazione unica. Proprio per le sue caratteristiche, Subito lo ha scelto come location in cui far vivere fisicamente lo spirito e i valori che contraddistinguono da sempre il brand.

Uno spot in onda sulle principali tv nazionali e digitali, dove Civita di Bagnoregio diventa allegoricamente il “borgo di Subito”, un luogo in cui le persone si incontrano e si ritrovano, comprano e vendono, e dove il passato, il presente e il futuro si fondono per dare una seconda vita agli oggetti, rimettendoli in circolo in un perfetto esempio di economia circolare. «Siamo molto orgogliosi che Subito abbia scelto Civita di Bagnoregio per raccontare il valore della second hand – dichiara Luca Profili, sindaco di Bagnoregio -. Da sempre nel nostro borgo la comunità è un tema fondamentale, come lo è la condivisione dei nostri valori. Questa è un’occasione che ci aiuta a ricordare ai cittadini di Bagnoregio e a chi viene a trovarci l’importanza di prendersi cura del patrimonio culturale e preservare il valore delle cose, dandogli una nuova vita e allo stesso tempo compiendo una scelta sostenibile. L’opportunità di collaborare con una realtà con cui abbiamo così tanto in comune è preziosa, perché possiamo mettere in pratica tutto questo anche grazie ai nuovi strumenti che il digitale mette a disposizione» . Civita di Bagnoregio è un borgo denso di autentica italianità dove le passioni, i desideri, i progetti e le idee si incontrano e prendono vita: una metafora che rappresenta appieno i valori di Subito e l’importanza della community nel processo virtuoso che è proprio della second hand. Grazie alla nuova campagna, “Benvenuti a Subito”, la bellezza e gli scorci del borgo potranno entrare nelle case di tutti gli italiani insieme ai principali pilastri del brand: la sostenibilità, la semplicità del servizio, la vastità dell’offerta tipica di una piattaforma dove è davvero possibile trovare facilmente e in sicurezza tutto ciò di cui si ha bisogno e dare seguito alle proprie passioni. «La scelta di questo meraviglioso borgo per dare fisicità alla nostra piattaforma è stata del tutto naturale. Questo luogo, infatti, rappresenta perfettamente la community, un ecosistema di persone che danno valore, tramite lo scambio e la vendita, a passioni e desideri. Un posto in cui ad ogni angolo è possibile scoprire qualcosa di nuovo, dove ognuno di noi è ispirato alla riscoperta dei propri valori: caratteristiche che rendono Civita la perfetta rappresentazione fisica del nostro marketplace«, ha affermato Wally Mascheroni, Cmo di Subito.