BAGNOREGIO con la sua Civita tra i protagonisti della Fiera del Turismo di Rimini. Un’azione di promozione importante alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. L’immagine di Civita ha avuto una grande evidenza all’interno dei saloni dell’Expo Centre grazie alla campagna di comunicazione di Enit e alla presenza nello spazio della Regione Lazio. Presente anche come parte dell’area vasta promossa dalla Dmo Discover Tuscia. «Sono stati tre giorni importanti, dove abbiamo promosso il territorio e stretto relazioni – commenta il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Civita è uno degli attrattori principali dell’Italia, un ruolo riconosciuto e messo in evidenza dal lavoro di Enit. Quest’anno la novità della Dmo Discover Tuscia di cui facciamo parte, in rete con i comuni di Vitorchiano, Bolsena, Celleno, Castiglione in Teverina e Graffignano Bellissimo lo stand dedicato alla promozione della Dmo e dei nostri pacchetti turistici. Dopo tanti anni di crescita come Civita ora apriamo un nuovo percorso che ci permette di lavorare sull’aumento della permanenza dei turisti, che permette di mettere meglio a frutto la nostra crescita. Di quanto stiamo facendo e dei risultati importanti che andremo a ottenere ringrazio il Ministero del Turismo e la Regione Lazio».

«Da anni siamo impegnati per la promozione del territorio – così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti – ma la presenza di quest’anno a Rimini, con lo spazio della Dmo Discover Tuscia, ha aggiunto valore alla nostro proposta come area vasta. La strada giusta è oggi l’aumento della permanenza perché fare dormire sul territorio per più notti un visitatore significa fare crescere la nostra economia e sostenere gli imprenditori che stanno investendo. Siamo in una nuova fase della costruzione dello sviluppo turistico e quanto fatto all’interno del Ttg di Rimini è stata la consacrazione di una prospettiva più larga». A Rimini sono stati tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il futuro del turismo e dell’ospitalità. Un luogo di promozione ma anche d’ispirazione e conoscenza. I massimi esperti del settore turistico hanno affrontato i temi legati alle nuove sfide del settore, tracciando le rotte del cambiamento necessario per l’evoluzione dei prodotti e delle modalità di offerta degli stessi.

