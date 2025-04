BAGNOREGIO - È stato un periodo di straordinaria affluenza quello appena trascorso per Bagnoregio. Tra le festività pasquali e i ponti di aprile, il borgo e la celebre Civita di Bagnoregio sono stati visitati da circa 40mila persone, confermandosi ancora una volta tra le mete più amate del turismo nazionale e internazionale.

«Dal fine settimana di Pasqua ad oggi sono arrivate nella nostra città quasi 40mila persone – ha commentato con soddisfazione il sindaco Luca Profili –. Sembra ormai diventato tutto normale, ma in realtà si tratta di un numero pari a dodici volte gli abitanti del nostro paese». Un traguardo importante, frutto degli sforzi condivisi tra cittadini, operatori e amministrazione, che negli anni hanno lavorato con dedizione per valorizzare e far conoscere il borgo e la "città che muore" al mondo intero.

«Credo che lo sforzo profuso da tutti gli attori in campo sia incredibile e abbia ormai raggiunto un livello di organizzazione importante», ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando come l'accoglienza turistica a Bagnoregio sia ormai un modello di efficienza e qualità. Profili ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: «Desidero ringraziare, all’infinito, ognuno degli uomini e delle donne che rendono possibile un’accoglienza del genere, qualcosa che ormai sembra normalità, ma che di normale non ha nulla. Continueremo a impegnarci per migliorare ogni aspetto, ma oggi sento il bisogno di dire semplicemente: grazie».

Un risultato che fa ben sperare per la stagione estiva ormai alle porte, con Bagnoregio pronta ad accogliere nuovi flussi di visitatori nel segno della bellezza, della storia e dell’ospitalità.

