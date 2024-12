CIVITA CASTELLANA - Due appuntamenti culturali per dire «no» alla violenza sulle donne e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per il ciclo “LeggerMente”, a cura della dottoressa Daniela Puzzovio, con il contributo dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Civita Castellana, giovedì 30 novembre alle ore 17,30 la sala conferenze della biblioteca comunale “Enrico Minio” ospiterà Valentina Bruno e Anna Maghi dell’Associazione Erinna, che presenteranno il libro “C’é una volta” proprio sul tema della violenza contro le donne, illustrando i segnali per riconoscere le differenze tra conflitti e relazioni violente. L’evento sarà accompagnato da tre interventi musicali con brani a tema, interpretati da Daniela Guarisco con l’accompagnamento di Emidio D’Amato e Valerio Rossoni. Altro importante contributo alla Giornata sarà la proiezione del cortometraggio, a seguito dell’incontro, dal titolo “In nome di ogni donna”, a cura di Daniela Guarisco, realizzato con gli studenti del quarto A Ipsseoa dell’istituto onnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina. A conclusione seguirà un dibattito.