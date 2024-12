NEPI - «A seguito del propositivo incontro avuto qualche giorno fà in Regione, continua imperterrita la raccolta firme per rafforzare la nostra richiesta di una nuova linea Cotral che parta da Civita Castellana, passi per Castel Sant’Elia, Nepi, Monterosi e attraverso la Cassia Bis arrivi direttamente alla stazione di Cesano di Roma». Ne dà notizia Andrea Giglietti, coordinatore locale Lega Salvini Premier di Nepi.

«Tutto questo verrebbe a giovare tantissime situazioni che oggi possiamo definire disastrose e sconfortanti quali: la perdita di tempo da parte di Lavoratori, studenti e pendolari in generale che viaggiano verso Roma; il ripiego da parte degli stessi al proprio mezzo di trasporto, andando ad incrementare il traffico sulla Cassia Bis; il rischio di veder mettere in serio rischio diritti inalienabili come il lavoro e lo studio; il sovraffollamento dei mezzi Cotral; il desiderio e l’idea più fattibile secondo noi, è quella di inserire un numero esaustivo di corse», spiega Giglietti.

«Qui - prosegue - ogni pendolare avrebbe l’opportunità di: prendere il treno a tutti gli orari, arrivare alla stazione di San Pietro e da lì avere l’opportunità di spostarsi per tutta Roma con la linea Metro; evitare di raggiungere la stazione di Saxa Rubra già satura e disorganizzata, questo permetterebbe anche alla stazione stessa di privarsi di un altro bacino significativo di persone in arrivo da queste zone, quindi di alleggerire già il problema che di per sé è complesso, far ritornare tante persone a viaggiare con la linea Cotral, quindi evitare di prendere la propria macchina ed intasare la Cassia Bis, dopo tanti anni di richieste e reclami, questo vorrebbe dire dare una grande mano a tutti i lavoratori e pendolari anche in termini di tempistiche e servizi, una grande risposta di una Regione attenta e al servizio dei cittadini», conclude Giglietti.

