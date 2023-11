CELLERE - La solidarietà e la generosità possono far crescere una comunità. In particolare quando si concretizzano con gesti tangibili a supporto del territorio e di chi è più in difficoltà. È quanto avvenuto a Cellere dove un cittadino ha donato al comune tre immobili di sua proprietà. Si tratta di un’abitazione e due magazzini. Entreranno a far parte del patrimonio comunale e, su esplicita richiesta del donatore, verranno utilizzati per scopi sociali.

A dare a notizia è lo stesso Comune. Con un post di ringraziamento per un gesto che può fare la differenza. «Abbiamo il piacere di comunicare e al tempo stesso ringraziare di vero cuore, un amico, Andrea Bornestien, che con profonda generosità ci ha voluto donare l’abitazione e due magazzini ubicati a Cellere», si legge sulla pagina Facebook del Comune.

«Il suo gesto, ormai di altri tempi, ci ha lasciati positivamente colpiti e un po’ rattristati perché, purtroppo ci fa capire che non lo vedremo più far parte della nostra comunità – prosegue il post -. Pertanto auguriamo a lui e alla sua famiglia ogni bene, grati di aver conosciuto in questi anni una persona per bene e di sani principi. Gli immobili acquisiti al patrimonio comunale, come da sua esplicita richiesta, saranno utilizzati per scopi sociali e per aiutare chi ne ha bisogno, scopo principale e fine della vita quotidiana di ogni amministrazione comunale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA