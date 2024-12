CERVETERI - I malviventi non vanno in ferie nemmeno durante le festività natalizie. Anzi. Prima, a Cerenova, una giovane dottoressa è stata avvicinata da due tizi in scooter che l'hanno derubata della borsa. Poco tempo dopo è toccato anche una signora anziana, cliente di un bar. Anche in questo caso il bottino dei ladri è stata la borsa che la donna aveva lasciato nell'auto parcheggiata al Granarone. Dentro aveva di tutto: dai documenti ai soldi, passando per alcuni medicinali salvavita. Ovviamente della cosa sono stati subito informate le forze dell'ordine, nella speranza, di poter ritrovare almeno gli effetti personali, come accaduto ad un'altra signora. «La borsa è stata ritrovata sulla strada della Necropoli - aveva raccontato sui social la figlia Barbara - con i documenti sparsi nell'aiuola davanti alla biglietteria del sito archeologico». Ma le borse in auto come nel caso dell'anziana signora, o al braccio (come il caso, invece, della dottoressa) non sono le uniche a finire nel mirino dei malviventi. Ladri anche all'interno delle attività commerciali. È il caso di una giovane che stava entrando in un bar per fare colazione. È bastato veramente poco ai furfanti per scappare via con il bottino.

