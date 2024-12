CERVETERI – Guasti e interruzioni: ennesima giornata di passione oggi dove verrà interrotto il flusso idrico dalle 8 alle 16. È la stessa azienda Acea Ato 2 ad annunciare che i rubinetti resteranno a secco «al fine di consentire – si legge in una noto ufficiale - la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l'efficienza del servizio, nel comune di Cerveteri».

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua su tutto il territorio ad esclusione di Marina di Cerveteri e Valcanneto. Un servizio di rifornimento con ter autobotti sarà disponibile in via Settevene Palo di fronte all’istituto scolastico “Giovanni Cena”, a Borgo San Martino sempre davanti alla scuola e in via Fosso dei Centocorvi di fronte alla Rsa. Acea inoltre informa che per i casi di improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800130335.

Molti residenti hanno protestato per la tardiva comunicazione, anche perchè risale soltanto al 13 ottobre sul sito di Acea. E poi perché in molte aree del territorio l’acqua continua a mancare in alcuni giorni. Al Sasso, frazione periferica, gli abitanti hanno vissuto un estate da incubo arrivando al punto di promuovere petizioni popolari e mettere in moto gli avvocato per una situazione insostenibile.

