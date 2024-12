MONTALTO DI CASTRO – «Non si è mai verificata sul nostro territorio l'interruzione del servizio idrico per cinque giorni, soprattutto in un periodo di fortissimo caldo come quello che stiamo vivendo».

Lo dichiara la sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli a seguito della carenza idrica che sta interessando il territorio di Montalto di Castro negli ultimi giorni.

«La situazione, come comunicato da Talete S.p.A.,- spiega la sindaca - si è manifestata a causa di un imprevedibile evento, ovvero la sorgente di Fontarzano, che serve Montalto capoluogo, ha subito un calo idrico improvviso passando da una portata di 26 Litri/secondo a soli 6 litri/secondo, con la conseguenza che i serbatoi non riescono più a riempirsi. Di fronte ad un problema così grande, insieme alla società Talete, si è controllato che non ci fossero perdite sulla rete idrica che potessero ridurre la portata di acqua».

«Abbiamo dunque cercato altre sorgenti di alimentazione per i serbatoi - aggiunge la sindaca - al fine di superare questa situazione di grave disagio. Come amministrazione già da lunedì abbiamo segnalato e messo a disposizione un pozzo attualmente in disuso che si trova all'interno dello stadio Martelli. La Talete lo sta ripristinando e auspichiamo che già da domani possa essere utilizzato per integrare l'alimentazione dei serbatoi».

«Inoltre – prosegue la Socciarelli - nella giornata di ieri Talete è intervenuta potenziando alcune pompe di sollevamento e riferisce che nella giornata odierna la situazione dovrebbe migliorare, ma è ovvio che questo intervento non può essere ritenuto sufficiente. Pur consapevole che siamo di fronte ad un evento eccezionale, come sindaco auspico che la situazione non si ripeta in futuro e che vengano apportate tutte le cautele e gli interventi necessari a garantire la continuità del servizio».

