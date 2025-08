S. MARINELLA - Prosegue il programma degli eventi del cartellone “Estate 2025”. Dopo le due serate di proiezioni a S. Severa e la serata dedicata ai film per bambini e famiglie, stasera alle 21.30 c’è un nuovo appuntamento con il cinema sotto le stelle, organizzato dallo staff di Cinemadamare.

In questi giorni, i sessanta ragazzi del campus di cinema provenienti da ogni parte del mondo, sono impegnati nella realizzazione dei loro cortometraggi in giro per la città, coinvolgendo abitanti e turisti. La location delle proiezioni è la piazza di Caccia Riserva, il quartiere liberty in pieno centro città. Il film scelto e che sarà disponibile alla visione gratuita, è “The Holdovers. Lezioni di Vita”, diretto da Alexander Payne, una pellicola del 2023, vincitrice del Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista. La serata di oggi si aprirà alle 21,30 con la proiezione del cortometraggio “Nata due Volte”, diretto dal giovane regista Massimiliano Galea e ispirato alla vita di Vincenzina Malcotti, fondatrice dell’associazione Tempo per Crescere Aps. La sua storia è stata portata sullo schermo con grande delicatezza e intensità dall’attrice romana Francesca Antonelli, protagonista del corto, che sarà presente, insieme al regista, alla serata di Caccia Riserva. Una storia vera, potente e struggente, si è trasformata in un’opera cinematografica che commuove e fa riflettere. Nata senza una gamba e lasciata davanti a un ospedale poco dopo la nascita, Vincenzina, ha affrontato un’infanzia segnata da solitudine e violenza. Oggi è un punto di riferimento per le persone con disabilità amputate, grazie al suo impegno sociale e alla sua associazione che si occupa anche di adozioni. Il programma delle proiezioni prosegue il 1° agosto presso lo stabilimento “La Gatta a mare” su Lungomare Marconi con “Romeo è Giulietta”, commedia del 2024 di Giovanni Veronesi. Il 2 agosto si torna a Caccia Riserva per la serata finale del campus di Cinemadamare, che vedrà la premiazione del cortometraggio vincitore della settimana, girato per le vie della città. Appuntamenti da non perdere per incontrare i ragazzi e le ragazze del campus, giovani filmmaker provenienti da oltre 50 Paesi del mondo e che hanno trasformato la città in un set a cielo aperto.

