TARQUINIA - Plauso al Comune di Tarquinia che, dopo aver acquisito la struttura del Cinema Etrusco, ha pubblicato il bando di gara per la procedura di affidamento della concessione dei servizi di proiezioni cinematografiche, con l’obiettivo di “garantire una programmazione cinematografica, culturale e di spettacolo dal vivo di qualità che possa favorire la crescita culturale e sociale ai cittadini e che sia di completamento alla generale offerta di cultura e di intrattenimento presente in città”.

Il Codacons prende così posizione sulla vicenda del Cinema Etrusco di Tarquinia che attende di ritornare in piena attività.

Già in passato il Codacons era intervenuto per salvare la struttura, unica sala cinematografica della città e punto di ritrovo per gli appassionati di cultura, la cui chiusura aveva rappresentato un evidente danno per i residenti.

L’associazione di consumatori propone ora all’amministrazione comunale di procedere con la gestione diretta in caso di mancata risposta alla manifestazione di interesse.

«Riteniamo che il Comune di Tarquinia, in assenza di manifestazione di interesse circa il bando appena pubblicato - affermano dal Codacons -, potrebbe intervenire in modo autonomo per gestire direttamente la struttura, così da garantire la presenza di una sala a Tarquinia».

