CIVITA CASTELLANA - «Come comunicato già in data 17 giugno 2024, presso il cimitero civico, in ottemperanza all’ordinanza n.30/2024, in queste ultime settimane sono partite le operazioni di esumazione delle salme sepolte da oltre dieci anni nel campo 3, mentre a breve partiranno anche quelle nel campo 2». Lo annuncia l’amministrazione comunale, che spiega: «Si tratta di interventi, come già detto, necessari per far fronte alla carenza di spazi da destinare a nuove sepolture, oramai in via di esaurimento».

Il Comune ricorda inoltre che «per motivi d’igiene e salute pubblica, sarà interdetto l’accesso al pubblico nei campi di inumazione 2 e 3 e negli spazi direttamente prospettanti, all’interno del cimitero civico sito in Via Monsignor Tenderini e Via Don G. Bodini, fino al termine delle operazioni di esumazione». «Si rammenta, inoltre, ai parenti dei defunti inumati nelle aree interessate di contattare con urgenza l’ufficio cimiteriale al n.0761/590228, per avere tutte le informazioni necessarie, oppure di recarsi presso lo stesso in Piazza Matteotti n.3, secondo piano», concludono dall’amministrazione comunale.

