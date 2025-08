CIVITAVECCHIA – A circa due mesi dal vasto incendio che il 13 giugno scorso ha interessato la zona della Braccianese Claudia, resta ancora interdetto all’utenza il loculario denominato Reparto F, situato all'interno del cimitero nuovo. «Vorrei sapere chi è la figura competente a cui ci si può rivolgere per chiedere quanto tempo ancora dovremmo aspettare per poter andare a trovare i nostri cari - si chiedono alcuno cittadini - con questo caldo non si possono lasciare i nostri cari con fiori secchi. C'è l'abbandono totale, panchine con ragnatele, per terra sporcizia. Tutto abbandonato. Quanto ancora rimarrà così?».