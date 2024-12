CIVITAVECCHIA – Sono giornate di grande afflusso nei due cimiteri cittadini, in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Per l’occasione le due strutture di via Braccianese Claudia e di via Aurelia nord, fino a domani, saranno aperte con orario continuato dalle 7,30 alle 17,30, con l’amministrazione che ha disposto un presidio fisso da parte della Polizia locale e dei volontari per garantire sicurezza e assistenza ai visitatori. Gli agenti della Polizia Locale saranno impegnati nella gestione del traffico, mentre i volontari saranno presenti nei pressi degli attraversamenti.

gli appuntamenti Alle 11 al cimitero di via Aurelia nord si terrà la tradizionale cerimonia di commemorazione dei defunti. Sindaco e comandante del Cesiva deporranno corone ai monumenti ai caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale e a quello delle vittime del bombardamento di Civitavecchia, con un omaggio floreale alla lapide dedicata agli ex internati. Alle 10,30 invece il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la celebrazione eucaristica al cimitero nuovo di via Braccianese Claudia. Alle 15,30 Roberta Galletta dà appuntamento per una visita guidata «che si impreziosisce - spiega - di una nuova narrazione e di cura e attenzione verso il libro di pietra degli avvenimenti della nostra comunità, rivelando la straordinaria bellezza di questo luogo di pace». Nel corso della giornata di oggi, infine, l’associazione Orme di Persefone distribuirà le prime 500 mappe del cimitero monumentale, con la descrizione in 14 tappe di quello che è un vero e proprio museo a cielo aperto.

