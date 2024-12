CERVETERI – Raffica di domande nel “Question Time” di martedì prossimo. Il presidente del Consiglio comunale di Cerveteri Carmelo Travaglia, recentemente espulso dal Partito Democratico per il suo passaggio con il gruppo misto, ha convocato per le 18 una seduta al Granarone dove verranno affrontate ben nove interrogazioni su punti problematici che non sono stati ancora risolti. Si partirà dalle criticità delle scuole, come la richiesta dell’impianto antincendio nell’istituto comprensivo Giovanni Cena legata al quesito del consigliere comunale Emanuele Vecchiotti, proseguendo con un tema molto sentito dalla popolazione: quello dei cimiteri. Gianluca Paolacci e altri colleghi intendono sollevare tutte le perplessità per il degrado delle strutture e per la mancanza dei posti. L’amministrazione comunale non ha ancora provveduto ad avviare l’iter per la realizzazione del quinto camposanto e l’emergenza c’è sempre. Si parlerà anche dell’Orologio a Sei Ore, simbolo del centro storico le cui lancette sono ferme da anni. La maggioranza dovrà fornire delle risposte anche sulla situazione del lungomare di via Navigatori etruschi. Un’area degradata quella della frazione balneare di Campo di Mare nonostante siano stati annunciati dei cantieri da qui ai prossimi mesi.

Non poteva mancare l’interrogazione sulla nuova pista ciclabile che tanto sta facendo dannare residenti e automobilisti visto che sono stati smantellati centinaia di parcheggi a Cerenova. Un po' quello che sta avvenendo nel centro di Ladispoli. Il comitato cittadino di Cerenova-Campo di Mare sta pensando di rivolgersi persino la Tar per contrastare il progetto. Si parlerà anche della fermata del trasporto locale soppressa (sarà il consigliere Luigino Bucchi a farsi sentire) mentre Luca Piergentili punterà sul bando della stagione balneare.

