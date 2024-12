ALLUMIERE - Tutto è pronto per il 72esimo “Gran Premio Madonna delle Grazie”, l’attesa gara ciclistica di Allumiere che affonda le sue radici nel 1948 e che, per questa edizione, è stata dedicata alla memoria del compianto Vincenzo Amici. Questa prestigiosa corsa molto faticosa e tiratissima, fa parte del circuito della Federazione Ciclistica Italiana ed è riservata alla categoria Juniores (17-18 anni). Questa 72° Gran Premio Madonna delle Grazie è organizzata dall’associazione Madonna delle Grazie in collaborazione con il “Gruppo Ciclistico Allumiere”, l'amministrazione comunale, la Pro Loco e con IP contributo della Regione Lazio, Lazio Crea, Fondazione Ca.Ri.Civ, Asc Agenti Spedizionieri Civitavecchia di Oreste Spadoni, Orologeria Ceccacci, panifici Pistola, Bar della Piazza, Ristorante Rischio, Poggio Felcioso, Tribe, Studio 80 e Azienda GS.

La gara si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 16.30 in piazza della Repubblica ad Allumiere: da qui inizierà il circuito agonistico di 7 km (da ripetere 13 volte) da Allumiere, poi lungo la via dei Sugheri, La Bianca fino alla piazza della Repubblica, per un totale di 91 km. Si prevede una grande partecipazione da parte di atleti provenienti da Roma e dintorni, in quanto la gara sarà valevole come prova unica per il campionato provinciale della Federazione Ciclistica Italiana. Ad oggi risultano iscritti ben oltre cento corridori.

“È un risultato incoraggiante – ha commentato entusiasta il presidente dell’Associazione Madonna delle Grazie, Ivo Moraldi – è il segno tangibile che questa manifestazione sta avendo negli anni il giusto riconoscimento anche a livello sportivo e non solo tradizionale”. Questa corsa ciclistica, oltre ad avere un forte valore simbolico per la comunità di Allumiere, è anche un evento sportivo di primo piano, come testimoniano i tanti grandi nomi del ciclismo che negli anni ne hanno preso parte. Sulla base di alcuni manifesti conservati nei vari archivi, è possibile notare che la prima edizione della corsa si è svolta nel settembre 1903, sei anni prima della nascita del Giro d’Italia. In quell’occasione la gara fu inserita all’interno di una serie di feste di piazza: il tracciato prevedeva la partenza da Roma e l’arrivo ad Allumiere. Il Gp Madonna delle Grazie fu poi organizzato con continuità a partire dal 1948 e ha visto successi di vari corridori che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio molto importante nel ciclismo che conta. Tra i nomi ci sono quelli di Luciano Ciancola, campione del mondo dilettanti nel 1952, Livio Trapè, oro alle Giochi Olimpici di Roma 1950, gli atleti locali Giuseppe e Roberto Petito, oltre a Luigi Sestili e Alfredo Balloni. “Il nostro “GranPremio” – conclude Moraldi – ha una storia ultracentenaria, che porta con sé la vocazione di lanciare alcuni dei più importanti talenti del ciclismo verso una futura consacrazione. Chi vince, infatti, può essere considerato corridore completo, mostrando di avere grande resistenza e lucidità, in quanto la gara si può risolvere sia allo sprint che con un’azione da lontano. Ed è anche un’occasione per accendere ancora di più i riflettori su Allumiere. L’occasione mi è gradita per ringraziare tutti i nostri sostenitori, in primis la presidente della “Fondazione Cariciv”, Gabriella Sarracco, l’Orologeria Ceccacci, lo Studio Zaini, il Bar della Piazza, la “Oreste Spadoni Spedizioni”. Molto soddisfatti e attivi nell’organizzazione anche il sindaco Luigi Landi e l’assessora allo Sport, Romina Scocco, che sottolineano: “Questa corsa è l’evento storico più importante legato alle festività in onore della Madonna delle Grazie. Una tradizione antica, legata a un’attività sportiva tra le più difficili e faticose, il ciclismo, che richiede tanta costanza e impegno. Lo sport è un elemento importante, propedeutico, un maestro per la crescita”. In occasione del Gran Premio Madonna delle Grazie è istituito il divieto di sosta su piazza della Repubblica (dal civico 9 al civico 20), dalle ore 11 alle ore 20 di oggi. È istituito il divieto di sosta su tutta viale Garibaldi, piazza F. Turati (fronte Monumento ai Caduti), via Roma, tutta piazza Mertel, su ambo i lati di via Teodolfo Mertel, via Fontana e via della Repubblica (a La Bianca) dalle ore 15 alle ore 20 di oggi. È sospesa temporaneamente la circolazione nel senso contrario alla gara ciclistica.

