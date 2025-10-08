Un ciclista è rimasto ferito questa mattina in un incidente che si è verificato sulla Cassia nel territorio comunale di Vetralla.

Secondo quanto si è appreso l’uomo, che stava percorrendo la strada in direzione Viterbo è stato urtato e investito da un’auto. Il fatto è accaduto intorno a mezzogiorno.

Il ciclista, ferito, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della stazione locale per tutti i rilievi del caso.