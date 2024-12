CERVETERI - Comitati pronti a chiamare a raccolta i cittadini e fare il punto della situazione. Sotto i riflettori l’ultima opera messa a punto dall’amministrazione nella frazione di Cerenova: la pista ciclabile. Ad annunciare una raccolta firme era stato nei giorni scorsi il comitato cittadini Cerenova - Campo di Mare. «Vogliamo che il sindaco ci dia delle risposte», aveva detto uno dei promotori, Alessio Catoni. E ora, sempre sullo stesso tema sempre il comitato ha deciso di indire un’assemblea pubblica per il 6 aprile prossimo alle 18. «Nei prossimi gorni diremo il luogo», hanno sempre spiegato.

Ma l’opera non va giù nemmeno all’esponente del comitato di zona Cerenova Campo di Mare, Enzo Musardo. «Dopo la pista "inciclabile" di anni fa, ormai passata nel dimenticatoio, e dopo le "rotondine sul mare" che bloccano il traffico e impediscono il passaggio di mezzi pesanti o di bus, adesso anche questa nuova inutile e dannosa "pista ciclabile", che tale non è», ha detto annunciando che anche il comitato di zona è pronto a indire un incontro tra la cittadinanza. Ma non solo: «Sicuramente - ha spiegato Musardo - scriveremo l'ennesima pec, reclamando una maggiore attenzione per il territorio», in questo caso per la viabilità.

