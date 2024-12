LADISPOLI – Danni sulla ciclabile in via Roma. Inizialmente si era pensato ad un atto vandalico ad opera di ignoti ma col passare delle ore si è capito – almeno come ha confermato la Polizia locale – che i cordoli del tracciato sarebbero stati divelti da un tir. Il mezzo pesante avrebbe disallineato i blocchi esterni della ciclabile, alcuni dei quali finiti in mezzo alla strada. È un punto stretto quello segnalato già più volte da residenti e automobilisti. Ma è anche l’unico accesso che conduce verso Torre Flavia che è poi il progetto originario della pista finanziata dalla Regione Lazio con un contributo importante superiore al milione di euro.

Un’opera però che per un motivo o per l’altro continua a far discutere. Prima sul lungomare nord quando erano stati smantellati i parcheggi poi riposizionati a spina di pesce e cambiati i sensi di marcia. Successivamente in via Venezia, a poca distanza dal corso principale viale Italia, sempre per lo smantellamento di numerosi posti per le auto. In più – criticano gli abitanti – nelle ultime tre settimane spesso e volentieri non si sono più visti gli operai. In poche parole il cantiere sta andando un po' a rilento. E non si è compreso nemmeno come la pista raggiungerà la stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri.

