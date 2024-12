CERVETERI – I comitati di zona parteciperanno al convegno sulla sicurezza promosso dal sindaco etrusco, Elena Gubetti. Ha sorpreso l’incontro promosso per martedì prossimo, con la presenza delle forze dell’ordine, da chi finora aveva predicato calma e serenità sulle tante segnalazioni legati a furti, rapine e atti vandalici. Anche perché finora l’amministrazione comunale non aveva mai partecipato a quelli proposti dai due comitati di Cerenova tra cui la recente fiaccolata. «Noi del comitato Cittadini Cerenova e Campo di Mare – anticipa il presidente, Alessio Catoni -, insieme a 732 cittadini firmatari della petizione, abbiamo richiesto incontri sul territorio con il sindaco, purtroppo non siamo mai stati presi in considerazione. Questa è un’occasione irripetibile e noi saremo presenti, ma invitiamo tutti a partecipare». Aderirà anche il comitato di zona Cerenova-Campo di Mare. «Saremo presenti con il nostro nutrito gruppo del Controllo del vicinato – promette sui social Enzo Musard, il presidente – e solleciteremo il primo cittadino ad adottare il modello di sicurezza partecipata come del resto avviene in oltre 500 comuni in tutta Italia».

