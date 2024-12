FIUMICINO - Ci risiamo, un’altra barca a vela è rimasta incagliata all’uscita di Fiumara Grande, all’altezza di Passo della Sentinella. Sul posto sono intervenute sia la Guardia Costiera che la Guardia di Finanza che sono state costrette ad impiegare una barca da traino per disincagliare l’imbarcazione.

Le operazioni sono durate circa un’ora e mezza.

L’episodio avviene dopo il recentissimo schianto di una barca sugli scogli sempre nello stesso punto: un’imbarcazione proveniente da Terracina è andata a finire contro gli scogli con a bordo 3 persone, complice il mare mosso. Ma la situazione in quella foce è critica da tanto, forse anche troppo tempo: già la scorsa settimana, precisamente il 19 novembre, una barca a vela si era insabbiata. In quel caso è stato fondamentale il tempestivo intervento di soccorso che ha evitato un possibile impatto con gli scogli.

Perché ciò accade? Perché navigare su una parte di quello specchio d’acqua è reso quasi impossibile dal fondale: da un lato, quello del faro verde, si può passare senza criticità, ma dall’altro, quello del faro rosso, c’è il rischio di rimanere incagliati. E’ una situazione questa, su cui bisogna tempestivamente intervenire, al fine di evitare altri episodi pericolosi come quelli accaduti in questi giorni, tenendo conto le frequenti mareggiate non miglioreranno i rischi di navigazione all’uscita di Fiumara, anzi potrebbe solo peggiorare.