FIUMICINO – Dal 27 febbraio al 2 marzo via di Torre Clementina si trasformerà nel regno del cioccolato grazie a Choco Italia in tour, la fiera dedicata al cioccolato artigianale e alle dolcezze italiane.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, richiamerà appassionati e curiosi da tutta la regione, offrendo un’esperienza sensoriale tra profumi, sapori e tradizioni del mondo dolciario.

Tra le specialità in mostra, spicca il pane tradizionale con la spalmabile alla nocciola di Giffoni IGP, un prodotto che unisce la qualità delle materie prime italiane al gusto unico della nocciola campana.

Parte del ricavato delle vendite sarà destinato all’associazione Il cuore di Cristiano, impegnata nel sostegno all’oncologia pediatrica e alle disabilità infantili, a conferma dell’anima solidale dell’iniziativa.

Sull’importanza dell’evento e sul ruolo di Fiumicino nel settore food si è espresso Raffaello Biselli, assessore alle Attività produttive del Comune di Fiumicino: «Manifestazioni come Choco Italia rappresentano un’opportunità non solo per i produttori locali, ma anche per l’intera comunità.

Fiumicino è da sempre nota per la sua tradizione legata al pesce, ma vogliamo dimostrare che la nostra città ha molto da offrire anche in altri ambiti del settore food. La qualità delle eccellenze italiane che ospiteremo durante questa fiera è una vetrina che ci permette di ampliare l’offerta gastronomica, consolidando Fiumicino come punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per i turisti e i visitatori che scelgono il nostro territorio».

L’assessore ha sottolineato come eventi di questo tipo contribuiscano a rendere la città più dinamica e attrattiva: «Una città viva è una città che offre occasioni di incontro e scoperta. Fiumicino, grazie alla sua posizione strategica e alla varietà delle sue proposte, può diventare una meta non solo per chi è di passaggio, ma anche per chi desidera vivere esperienze autentiche legate al cibo e alla cultura. Essere punto di riferimento per il turismo significa investire nel futuro della nostra comunità, generando ricadute economiche positive che coinvolgono attività commerciali, ristoranti e strutture ricettive».

Infine, Biselli ha evidenziato l’importanza di mantenere viva l’identità della città pur aprendosi a nuove opportunità: «Valorizzare le tradizioni locali e allo stesso tempo accogliere eventi di rilievo nazionale come Choco Italia è la chiave per una crescita equilibrata. I residenti beneficiano di una città più vivace, dove è possibile vivere esperienze uniche senza doversi spostare altrove. Questo contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e a migliorare la qualità della vita di tutti».

L’ingresso alla fiera sarà libero, dalle ore 10:00 alle 24:00, permettendo a tutti di vivere un’esperienza all’insegna del gusto e della convivialità. L’evento è organizzato in collaborazione con ACR La Torre, l’Associazione Italia Eventi e U.N.O.E., realtà impegnate nella promozione culturale e gastronomica del territorio.