FIUMICINO - Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di Testa di Lepre di Sopra, in Largo Carlo Formichi, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e sicurezza degli ambienti lavorativi.

Tra le opere principali per il miglioramento del confort, è prevista anche l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia che ottimizzerà il microclima interno in tutti i locali, consentendo una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. L’intervento, infatti, è in linea con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico. Per consentire l’esecuzione dei lavori da lunedì 6 novembre l’ufficio non sarà operativo.

Per garantire la continuità dei servizi, è stato predisposto il potenziamento della sede di Maccarese, in via Della Muratella Nuova, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con uno sportello dedicato alla clientela di Testa di Lepre di Sopra, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

A disposizione della clientela anche la sede di Roma Casalotti, in via di Santa Seconda, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

Poste Italiane ricorda che sia la sede di Maccarese sia quella di Roma Casalotti sono dotate di ATM Postamat, operativi sette giorni su sette e 24 ore su 24 presso cui, oltre ai prelievi automatici di denaro, è possibile effettuare numerose operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay. Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di largo Carlo Formichi avranno una durata stimata in venti giorni lavorativi.